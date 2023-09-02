5 معلومات عن صاروخ سارمات الروسي.. أسرع من الصوت

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية، روسكوزمس، أمس الجمعة، إنَّ بلاده نشرت صاروخ سارمات الروسي متطورًا وعابر للقارات المسماة بـ«الشيطان 2»، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

صاروخ سارمات الروسي

وذكر رئيس الوكالة، يوري بوريسوف، إنَّه وضع صاروخ سارمات الروسي إلى الخدمة القتالية، وقال الرئيس فلاديمير بوبتن، أنَّه ذات مرة سيجعل أعداء روسيا «يفكرون مرتين».

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن صاروخ سارمات الروسي، وتأتي كالتالي:

5 معلومات عن صاروخ سارمات الروسي

1- يعد صاروخ سارمات الروسي، واحدًا من العديد من الأسلحة المتقدمة التي أعلن بوتين تطويرها في عام 2018.

2- يستطيع صاروخ سارمات حمل رؤوس حربية نووية متعددة، إلى استبدال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات «أر-36» المعروفة باسم الشيطان لدى الناتو.

3- تكون مرحلة إطلاق صاروخ سارمات قصيرة وعبر عنها بوتين بأنها «أسرع من الصوت»، مما يتيح القلق من الوقت لأنظمة المراقبة لتتبعه.

4- بعد مرور شهرين من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فبراير 2022، قال بوتين إن صاروخ سارمات سيضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية.

5- وفي ذلك الوقت حذر بوتين من أنَّ الصاروخ يستطيع على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ.

بوتين: سنمنح الجيش كل ما يطلبونه

وفى وقت سابق، كان بوتين وعد قواته العسكرية بأنَّه سيمنحهم كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، مؤكّدًا حينها أنَّه لا يوجد حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش .