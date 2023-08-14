«النقل»: لن نستورد عربة مترو أو قطار من الخارج مرة أخرى

خطوات ملموسة بدأتها وزارة النقل في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل بمصر، بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص لسد احتياجاتها من جميع الوحدات المتحركة سواء عربات المترو أو السكة الحديد.

وأعلنت وزارة النقل في تقرير لها، أنها لن تستورد عربة مترو أو سكة حديد مرة أخرى من الخارج، إذ تعمل حاليا على إنشاء مصانع متنوعة لإنتاج كل ما يتعلق بالوحدات المتحركة سواء عربات المترو أو عربات القطارات على خطوط السكك الحديدية.

تجميع أول قطار للخط الثالث للمترو في مصر

بدأت الجهود الوطنية ترى النور مع تسلم وزارة النقل لأول قطار للخط الثالث للمترو، وجرى تجميعه وتصنيعه «صُنع في مصر» في مصنع سيماف بحلوان، والذي جرى على يد نخبة من المهندسين المتميزين المهرة الذين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال.

سعت الوزارة على إنشاء المصانع في أماكن مختلفة في مصر كأبوراضي وبرج العرب وبورسعيد، موضحة أن هذه المصانع ستنتج كل ما يتعلق بعملية النقل في مصر سواء إشارات ومكونات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية والوحدات المتحركة للمترو والترام والمونوريل والقطار السريع، فضلاً عن قطع غيار السكك الحديدية.

توفير آلاف فرص العمل

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستات، أن إنشاء العديد من المصانع المتخصصة في السكة الحديد والمترو في مصر من المقرر أن يسهم في توفير آلاف فرص العمل في مناطق مختلفة سواء الوجه البحري أو الوجه القبلي.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن وزارة النقل حريصة على توفير تدريبات مكثفة للمهندسين بالخارج حتى يكتسبوا الخبرة الكافية في عملية التصنيع، موضحة أن المهندس المصري لديه المعرفة الكاملة بعملية التصنيع ما ظهر جليا في تجميع وتصنيع أول قطار للخط الثالث للمترو في مصنع سيماف بحلوان.