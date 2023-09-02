«قبل تأسيس شركتك».. إزاي تشاركي في برنامج «هي رائدة» لدعم المبتدئات؟

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، تصميم برنامج «هي رائدة»، لدعم رائدات الأعمال المبتدئات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من صاحبات المنتجات التكنولوجية أو اللواتي يستخدمنّ تكنولوجيا المعلومات في عملية تسويق منتجاتهن.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نستعرض في التقرير تفاصيل مبادرة هي رائدة لدعم السيدات والفتيات الرائدات في مجال الأعمال، على هذا النحو:

مبادرة «هي رائدة»

يتمّ تدريب رائدات الأعمال في جميع محافظات مصر على منهجيات الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ومفاهيمها.

الجمهور المستهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو النساء اللائي لديهنّ مُنتج تكنولوجي أو رائدات الأعمال اللاتي يستخدمن تكنولوجيا المعلومات كعامل يساعد منتجاتهن في عملية التسويق.

- ينصب التركيز بشكل أكبر على الجانب المنطقي لتطوير الأعمال، من خلال التدريب العملي، بعيدًا عن النهج النظري الممتلئ بالتفاصيل البعيدة.

- تستطيع النساء حضور الجلسات التدريبية عبر الإنترنت براحة وأمان من المنزل، ويتم حضور البرنامج عبر الإنترنت لمدة 5 أيام.

- سيتمّ اختيار 20 رائدة أعمال فقط في كل جولة.

- لا يعتمد البرنامج على الشرح النظري وإنما يقوم على تدريبات تفاعلية عبر الإنترنت، إذ ستعمل رائدات الأعمال المشاركات علي تطوير مشاريعهم الخاصة وسيتم مُتابعتهن وتوجيههن عن كثب.

شروط الانضمام والتسجيل

ووفق وزارة الاتصالات فإنَّه يمكن للسيدات الانضمام للمبادرة إذا كانت تملك المقومات التالية:

1- من لديها فكرة مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مثل موقع الكتروني على شبكة الإنترنت، أو تطبيق للهاتف المحمول، أو برمجيات، أو منصة تعمل بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، أو غيرها.

2- من لديها أي مشروع يمكن ترقيته بواسطة موقع إلكتروني على الإنترنت أو واجهة تسويق رقمي (مثل: الحرف اليدوية، وأدوات افعلها بنفسك DIY، وغيرها).

3- يتمّ التسجيل في برنامج هي رائدة من هنـــا.