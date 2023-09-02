أيام قليلة باقية على نهاية الصيف.. ماذا تقول الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة؟ 

أيام قليلة على انتهاء فصل الصيف، وفي تلك الفترة التي نشهد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، فمنذ أيام شهدت البلاد موجة حارة أعقبها، وهو ما دفع المواطنين لمعرفة حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وما إذا كانت البلاد سوف تتعرض لموجات حارة أخرى.

وبدورها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الرطوبة والرياح أهم الظواهر المؤثرة في حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد، ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويصاحبها انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ومن المحتمل أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، كما أنها تستمر على مدار الأسبوع مع اختلاف المناطق المتأثرة بها.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة في الأسبوع الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 3-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 4-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 7-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة السبت 2-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.