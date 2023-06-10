رغم تحسن الأجواء.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية في طقس الأيام المقبلة

تشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء بدءا من اليوم، حيث تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلاً، وذلك عقب موجة من التقلبات الجوية شهدتها البلاد الأيام الماضيةـ وكان أبرزها العواصف الترابية والأمطار الرعدية فضلاً عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء، أما خلال ساعات النهار فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما تشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح وأمطار رعدية الأيام المقبلة

ورغم تحسن الأحوال الجوية والانخفاض النسبي في درجات الحرارة إلا أنه تبقى هناك ظاهرة واحدة مؤثرة في حالة الطقس الأيام المقبلة، وهي نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة اليوم، وتتساقط غدا الاثنين أمطار خفيفة على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء القادم، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتساقط أيضا أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

أما عن درجات الحرارة الأيام المقبلة على مدن ومحافظات الجمهورية، تكون على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 11 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاثنين 12 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.