إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين 3 سيارات على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين الثلاثة وفقدانهم السيطرة عليها، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لنقل المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم 3 سيارات بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي ونقل وميكروباص، على طريق بحيرة قارون بدائرة مركز شرطة أبشواي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين لمستشفى أبشواي المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتمكنت قوات المرور من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.