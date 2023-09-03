تفاصيل فيلم عن «صلاح الدين» بخط يد نجيب محفوظ: مكتوب خصيصا لفريد شوقي

كشف الكاتب الصحفي أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة باليوم السابع، عن تفاصيل انفراده بنشر سيناريو كتبه نجيب محفوظ بخط يديه عن الناصر صلاح الدين «الرومانسي»، قائلا إنه عند أي تزامن مع رحيل أو ميلاد رمز من رموز الأدب والفكر يحب أن يقدم أي جديد مع القارئ وهذا ما فعله في ذكرى رحيل نجيب محفوظ.

منصور: ابنة نجيب محفوظ أخبرتني عن السيناريو بالصدفة

وأضاف «منصور»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه فكر في البداية بإجراء اتصال هاتفي بابنة الأديب العالمي «أم كلثوم»، وتحدثا معا عن حياة نجيب محفوظ، وفجأة أخبرته أنها عندما كانت تبحث في المنزل وجدت سيناريو فيلم مكتوب بخط يديه، بعنوان «الناصر صلاح الدين».

ولفت إلى أنه اعتقد في البداية أنه الفيلم الذي أخرجه المخرج يوسف شاهين، وجرى تنفيذه في عام 1963، فلم يهتم إلا بكون السيناريو بخط يد نجيب محفوظ، فطلب منها إرسال ورقتين من السيناريو عبر «الواتساب».

منصور: كانت صدمة كبيرة لي حين عرفت أن الفيلم مختلف

وواصل: «أرسلت لي بالفعل ورقتين، وعندما قرأت الكلام لم أجده نفس الكلام الموجود في الفيلم، واعتقدت أنها محذوفة، فاتصلت بها مجددا وقلت لها إن هذا الفيلم مختلف عن المعروض، فأجابتني بالإيجاب، وهذه كانت صدمة كبيرة لي فطلب منها إرسال أجزاء من السيناريو وبالفعل أرسلت إليه».

وتابع: «وعدت مجددا بمحادثة أم كلثوم لمعرفة كيفية توظيف هذا الكنز الذي بيدي، خاصة أنه كان مكتوبا خصيصا للفنان فريد شوقي وسينتجه بنفسه، خاصة أنه قابض العربون».