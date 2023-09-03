الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بجامعة كفر الشيخ للطلاب الجدد

أعلنت جامعة كفر الشيخ الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته الجامعة فإنّ الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ كالتالي:

1- أصل استمارة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 3 صور منها.

3- عدد 6 صور شخصية 4×6.

4- عدد 3 صورة للبطاقة الشخصية للطالب وصورة بطاقة لولي الأمر.

5- بطاقة الترشيح للكلية + 3 صور منها.

6- بالنسبة للطلاب الـ«500» أوائل الجمهورية عدم دفع المصروفات وإحضار ما يفيد بذلك مختوم ومعتمد.

7- دفع المصروفات إلكترونيا على موقع منظومة الدفع الإلكتروني لجامعة كفر الشيخ وطباعة الإيصال وتسليمه والاحتفاظ بصور مع الطالب لإيصال الدفع.

الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

ومن المقرر أنّ تُعلن جامعة كفر الشيخ عن موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تقسيم الطلاب على مرحلتين، وهو إجراء مُتبع سنويا في الجامعة، وجميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.