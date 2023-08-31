تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية في جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية «KUCLES» بالجامعة، والذي يُعد أحد المعامل الرائدة في خدمة العملية البحثية والتعليمية بالجامعة وكذا المجتمع المحلي من قبل المركز الوطني للاعتماد «الإيجاك» طبقاً للمواصفة الدولية ISO 17025/2017 في الاختبارات الكيميائية للمياه.

تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية «KUCLES» بجامعة كفر الشيخ

وأكد أنّ تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية «KUCLES» بجامعة كفر الشيخ يأتي في إطار سعي الجامعة لترسيخ مبدء الجودة والاعتماد لجميع المعامل البحثية والخدمية بالجامعة بما يتماشى مع أعلى درجات الكفاءة والدقة، ويعتبر المعمل المركزي للدراسات البيئية أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بالدراسات البيئية في شمال الدلتا، لافتا إلى أنّ المعمل حاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام ISO 17025 من الهيئة القومية للاعتماد لمدة خمسة سنوات على التوالي.

تشييد المعمل وتجهيزه على أعلى مستوى

وأوضح أنه جرى تشييد المعمل وتجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث تجهيز المعامل العاملة في نفس المجال من حيث الأثاث والأجهزة، كما أنّه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، ويتميز بأنه أحد أهم المعامل في جامعة كفر الشيخ وشمال الدلتا.

ومن جانبهم، تقدم الدكتور عنتر نصر سالم البنا، مدير المعمل، والدكتور مني علي فريد، مدير الجودة بالمعمل، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على الدعم المستمر والتشجيع وتذليل كافة العقبات في سبيل الحصول على تجديد الاعتماد.