أنشطة معهد وقاية النباتات لحماية المحاصيل الاستراتيجية.. تدريبات ودعم فني

تلقى الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، حول إنجازات المعهد عن شهر أغسطس للعام 2023.

واشتملت جهود وقاية النباتات الاهتمام بتدريب الباحثين والمزارعين والشركات الزراعية والمهتمين بالموالح للتعرف على أهم آفاتها وطرق مكافحتها وذلك لتحسين جودتها وتقليل الفاقد منها من أجل رفع معدلات التصدير وزيادة العائد القومي بتنظيم البرنامج التدريبي المكافحة المتكاملة لآفات الموالح بمقر المعهد بالجيزة وبمزارع المغربي.

برنامج تدريبي عن التطبيق الآمن للمبيدات

كما تمّ تنظيم البرنامج التدريبي «المبيدات ما بين التطبيق الآمن والممارسات الخاطئة» لرفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين المهتمين بوقاية ومكافحة الآفات الزراعية بمقر المعهد بمحافظة الدقهلية.

وفي السياق ذاته، نظم المعهد دورة تدريبية في تنمية وتطوير قطاع النخيل للارتقاء به وتوفير كل السبل للوصول لمنتج ذو جودة عالية بتنظيم البرنامج التدريبي «المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء» بفرع المعهد بمحافظة الشرقية للتدريب على العمليات الزراعية الصحيحة ووضع الخطط الاستراتيجية في إدارة برامج المكافحة المتكاملة للحشرة.

وفي سياق متصل، كثف معهد بحوث وقاية النباتات كل أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على أفكار المشاريع الصغيرة كإنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم برنامج تدريبي تحت عنوان «الإنتاج الكمي لغذاء الملكات وحبوب اللقاح» بمقر المعهد بالجيزة، كما شارك وقاية النباتات في تنفيذ مبادرة إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي وتعميمها على جميع المحافظات بالبرنامج التدريبي إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة والذي تمّ تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا.

إرشادات وتوصيات فنية لحماية المحاصيل الصيفية

وتنفيذاً لخطط معهد وقاية النباتات بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والمتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية، كثف المعهد من الندوات الإرشادية والمرور الحقلي على المحاصيل الاستراتيجية إذ تفقدت فرق من الباحثين زراعات المانجو بمراكز فاقوس وأبو حماد و بلبيس بمحافظة الشرقية وجمعية طوسون بمحافظة الإسماعيلية للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة بالوقاية ومكافحة الآفات الحشرية والحيوانية عليها وأهم الطرق للتعامل مع العفن الهبابي ومكافحته، فضلاً عن المرور على زراعات الموز بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

كما نفذ باحثو المعهد حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة أفات المحاصيل الاستراتيجية الصيفية مثل الذرة والقطن في محافظات الشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ للحصول على منتج ذو جودة عالية كمًا وكيفًا.