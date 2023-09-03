«زراعة طنطا» تطلق برنامجا جديدا للدراسة باللغة الإنجليزية

أعلن الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا، إطلاق برنامج «الزراعة المحمية للحاصلات البستانية»، والذي يعد برنامجًا مميزًا بكلية الزراعة بالجامعة للدراسة باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

ويعمل البرنامج الجديد على تأهيل كوادر من الخريجين للعمل في المشروعات القومية الخاصة بالزراعات المحمية، ولتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا.

تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير برامجها العلمية، واستحداث برامج جديدة طبقًا لدراسات السوق، وتحديد أولوياته لتخريج كوارد مؤهلة بأحدث العلوم ومواكبة للتطورات التكنولوجية، ضمان جودة المخرجات التعليمية بما يدعم الخطة الاستراتيجية للدولة، ويدعم رؤية مصر 2030.

أهداف برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية

من جانبه أضاف الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، أن البرنامج الجديد يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة «علمي» أو ما يعادلها، والثانوية الزراعية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات العملية، واستخدام التكنولوجيا الملائمة لمعالجة المشكلات الفنية في مجالات إنتاج الحاصلات الزراعية، ويسعى لتأهيل خريجين قادرين على العمل في شركات إنتاج البذور والتقاوي، ومحطات فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات البستانية، وشركات إنتاج شتلات الحاصلات البستانية، ومزارع الإنتاج العضوي والحيوي للحاصلات البستانية، ومعامل زراعة الأنسجة النباتية للحاصلات البستانية.