السويس وأسوان على الدرب: مهرجانات بيع بنصف الثمن.. واحتفالات شعبية

لم تقف مهرجانات المانجو عند محافظة الإسماعيلية فقط، بل امتدت إلى محافظات أخرى بمنطقة القناة وأقصى جنوب مصر، بالتزامن مع مهرجان الإسماعيلية، ترويجاً لما يُعرف بسياحة المانجو فى المحافظات، ففى السويس افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظة السويس، مهرجان المانجو، فى يوليو الماضى، وسط إقبال عدد كبير من أهالى المحافظة وبعض المحافظات الأخرى فى الموسم الأول للمهرجان، حيث أكد «صقر»، لـ«الوطن»، أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من قبَل المواطنين بالتزامن مع إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية والفنية على هامش المهرجان.

«صقر»: خضّرنا الظهير الصحراوى

وقال «صقر»: معظم الثمار يتم جمعها «سقط» بعد نضجها على الشجر، خاصة أنه تم التوسع فى زراعة مساحات كبيرة من المانجو فى الظهير الصحراوى للمحافظة، والمهرجان استهدف الترويج السياحى والزراعى للمحافظة باعتبار السويس مدينة لها امتداد زراعى، مشيراً إلى أن المهرجان شهد عدداً من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية خلال أسبوع المهرجان، واستمرت فى عدة أماكن بالمحافظة، بينها منطقة الكورنيش الجديد، على مدار الأيام الماضية. وفى أسوان، شهد اللواء أشرف عطية فعاليات مهرجان للمانجو الشهر الماضى والذى شهد توافد أكثر من 10 آلاف زائر، بحسب بيان رسمى للمحافظة بعد الإعلان عن تخفيضات وصلت إلى 50% على بعض الأنواع. وقال اللواء أشرف عطية، لـ«الوطن»، إن المهرجان تضمّن 17 شركة من العارضين لبيع المانجو فى الإسماعيلية، مشيراً إلى أنه تم بيع أكثر من ألفى طن على مدار أيام المهرجان، والمحافظة تتميز بعدة أصناف للمانجو، أهمها السكرى والعويسى والزبدية والدبشة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

«عطية»: ننتج 100 ألف طن سنوياً

وأضاف: «المهرجان استهدف التسويق لمنتج المحافظة من محصول المانجو، خاصة أنها من أوائل المحافظات التى تنتج المانجو فى فصل الصيف، كذلك تتركز زراعة المانجو فى مناطق إدفو وفارس وبنبان والمنصورية بإجمالى إنتاج يصل إلى 100 ألف طن سنوياً بقيمة سوقية حوالى 2 مليار جنيه توفر ألفى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة».

وقالت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، إن المهرجان ضم معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات جودة عالية، وذلك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم. وتضمّن المهرجان تنظيم فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان، مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو، وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، مع توزيع الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق، وتنفيذ بوستر، وتدوين اسم على جذوع الخشب، وكذا ورش للرسم الحر.