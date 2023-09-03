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«نرمين» تواجه نوبات الهلع بجلسات تصوير لابنتها: بسجل أجمل لحظات عمرها

كتب:

أمنية شريف
03:07 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
نرمين مع طفلتيها

نرمين مع طفلتيها

 نشرت نرمين غانم، جلسات تصوير «فوتوسيشن»، لابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صورتها بشكل رائع أحبه الجميع، لتوثق لحظات نموها حتى إتمامها السنة الأولى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور وحازت على إعجاب الملايين، الذين رأوا الصور تعبر عن الحب الشديد للأم تجاه طفلتها.

تعالج نوبات الهلع بالتصوير

تخضع «نرمين» للعلاج من نوبات الهلع، ويساعدها التصوير على العلاج النفسي، إذ أنها تعتبره المخرج الأول لها من الحالة التي تشعر بها، حبها الجميع ووصف البعض  بأن هذا أجمل ما رأوا في عام 2023، للمزيد من التفاصيل حول القصة من هنــــــــــــــــــا.

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