بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

بترقب طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 نتيجة امتحانات الدور الثاني، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، ويتيح «الوطن» الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي، الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس، عن طريق الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للحصول على النتيجة والدرجات والمجموع فور إعلان النتيجة مباشرة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، جرى الانتهاء من مراجعتها بدقة، عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات إلكترونيا.

وبالإضافة إلى الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من موقع «الوطن» يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ببوابة مركز المعلومات، والحصول علي الدرجات في كل المواد والمجموع الكلي.

إنشاء مدراسة العباقرة

ومن ناحية أخرى بحث وزارة التعليم آليات إنشاء مدرسة «العباقرة»، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، لتحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.