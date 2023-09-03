من هم أصحاب فرض الربع في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من هم أصحاب فرض الربع في الميراث؟

من هم أصحاب الربع بالميراث

وقال خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إن أصحاب الفروض من هم لهم فرض مؤكد في الميراث، وأصحاب الفرض الربع هم اثنين: (الزوج- الزوجة)، لكن بشروط مختلفة، لأن الزوج يختلف شرطة ميراثيًا عن ورثه الربع والنصف.

شرط ورث الزوجة

أضاف أمين الفتوى، أنه إذا وجد للزوج فرع وارث يتحول من ميراث النصف إلى ميراث الربع، أما عن الزوجة، فالشرط الخاص بها عدم وجود فرع وارث عند الزوج، لأنها في تلك الحالة ترث النصف في حالة، أم في حالة وجود فرع وارث فإنها ترث الربع.