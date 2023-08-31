أمين الفتوى: الرضا بين الزوجين من أهم أسباب استمرار الحياة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تشكو من سوء معاملة زوجها لها، وسبها بألفاظ جارحة، وأصبحت تشعر بالقهر، وهي صابرة على هذا الأمر طوال 20 عاما، فماذا تفعل؟.

عدم الرضا بالحياة أساس المشاكل

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لو بحثنا في أساس ما سمعناه من مشاكل لو جدنا السبب، عدم الرضا بالحياة، لماذا طول 20 سنة لا يرضى بالزوجة التي احتوته ورضيت به، ليه لا يحترمها، ده لو الإنسان لو عنده خادمة في البيت، بالأجر شوف بتبقى شايل جميلها على رأسك، طيب ليه لا يقول لزوجته كتر خيرك».

وتابع: «الإنسان لازم يفكر، الست حتى لو فيها مش عجباك، لازم ترضى، لكن ده طبع وإعوجاج صعب العلاج إلا أن يتوب إلى الله وحد يفوقه».