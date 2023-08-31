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أمين الفتوى يحذر من بعض «فيديوهات السوشيال»: «بيمثلوا إنهم عايشين السعادة»

كتب:

مريم جاد
09:41 م | الخميس 31 أغسطس 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المجتمعات تحتاج إلى دراسات نفسية واجتماعية عن تأثير السوشيال ميديا، لافتا إلى أن هناك فوضى من فيديوهات غير هادفة بالمرة تؤثر سلبا على البيوت.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الفيديوهات دي هدفها الربح، ولا هدف لها سوى ذلك، لابد لكل أسرة تفهم أن كما تراه على السوشيال هو تمثيل لجذب المشاهد، وهذا ليس الواقع، فالحياة الزوجية ليست مجرد تغزل».

واستكمل: «غلط إننا نصدق اللي في الفيديوهات، والله لو بحثت وراء هؤلاء لوجدت عكس ما هم يعيشونه، هم بيمثلوا على الناس، وإنهم عايشين حياة السعادة في بيوتهم، لكن كل هدفهم جمع الأموال، ولا يعرفون أنهم ينفخون في الرماد ويشعلون النار في البيوت».

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بقلم مريم جاد