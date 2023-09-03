إيمان الحصري: فعاليات مهرجان العلمين لها صدى ونجاح جماهيري كبير

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه أقيم أمس الحفل الختامي للنسخة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الذي بدأ في 13 يوليو الماضي واستمر أكثر من 50 يوما.

عدد كبير من الحفلات والفعاليات الفنية

وأضافت «الحصري»، خلال تقديمها برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن مهرجان العلمين الجديدة شهد إقامة عدد كبير من الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية، والتي لها صدى ونجاح جماهيري كبير سواء من حضروا في مهرجان العلمين أو الذين تابعوا هذه الفعاليات عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين شارك فيه 1500 شخص من جنسيات مختلفة، ما أعطى طابعا دوليا لهذا الحدث، وعدد الدول التي شاركت تجاوزت الـ 57 دولة، وهذا يعكس التعدد والتنوع الثقافي، الذي يتمتع به المهرجان.

تقديم 30 فعالية رياضية ومتنوعة

ولفتت إيمان الحصري إلى أنه جرى تقديم أكثر من 30 فعالية رياضية متنوعة بما فيها الركض وركوب الدراجات والسباحة، والكثير من الرياضات التي جرى تقديمها في المهرجان.

وأوضحت أن مهرجان العلمين جذب أكثر من 25 ألف مشجع، والذين حضروا كل الفعاليات الرياضية، بجانب مجموعة متنوعة من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي.