تنظيم مهرجان البرجر على شواطئ مرسى علم بمشاركة آلاف السائحين

نظمت فنادق مرسى علم مهرجان البرجر على الشواطئ بمشاركة الآلاف من السياح الأجانب من 12 دولة أوروبية؛ في أجواء ترفيهية بهدف تنشيط السياحة، تضمن عددًا من المسابقات المتنوعة باشتراك فرق «الأنيميشن»، وحرص الزوار الأجانب على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في الجذب السياحي للمدينة.

سياح من 12 دولة يشاركون في مهرجان البرجر

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان البرجر، أن آلاف السياح الأجانب من 12 دولة أوروبية شاركوا في المهرجان من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وهولندا و سلوفاكيا والمجر ولوكسمبرج.

ولفت «عثمان» إلى أن الهدف من المهرجان هو تنشيط السياحة، مؤكدًا أن المدينة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، إذ تستقبل أكثر من 25 ألف سائح خلال الأسبوع الجاري.

تفاصيل مهرجان البرجر

وأشار الشيف كمال أبو سريع المشرف على مهرجان البرجر إلى أن المهرجان شمل مسابقات متنوعة منها أطول ساندويش وأكبر ساندوتش برجر ألوان، وتم استخدام كميات كبيرة من اللحم المفروم والبصل والطماطم، والخضروات المتنوعة، مؤكدا أن ذلك لاقى قبولًا وإعجابًا من السياح.