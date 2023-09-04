كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام خمس سنوات، موضحة أنّ المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد هي دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المعهد الفني الصناعي للصناعات المتطورة بالسلام ودبلوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «صناعي» ويتم حساب النسبة من المفتاح المرفق بالشهادة

وتشتمل المؤهلات الخاصة بالالنحاق بكليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام خمس سنوات، على دبلوم التشغيل الأوتوماتيكي التي يمنحها مركز التكنولوجيا المتطور التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة «التشغيل الأوتوماتيكي - التشغيل الأوتوماتيكي لصناعة الأحذية»، وبلوم معهدي السالزيان والدون بوسكو ودبلوم المعاهد الفنية الصحية ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل.

كليات متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

تفاصيل كليات متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام خمس سنوات وفق موقع التنسيق الإلكتروني، كما يلي.

- كلية هندسة بترول وتعدين السويس

- كلية الهندسة جامعة دمنهور

- كلية الهندسة جامعة طنطا

- كلية الهندسة إلكترونية المنوفية بمنوف

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم

- كلية الهندسة جامعة القاهرة

- كلية الهندسة جامعة المنصورة

- كلية الهندسة جامعة بنها

- كلية الهندسة الطاقة جامعة أسوان

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا

- كلية الهندسة جامعة حلوان

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية

- كلية الهندسة جامعة بني سويف

- كلية الهندسة جامعة الفيوم

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية الهندسة جامعة المنيا

- كلية الهندسة جامعة أسوان

- كلية الهندسة جامعة دمياط

- كلية الهندسة جامعة عين شمس

- كلية الهندسة جامعة أسيوط

- كلية الهندسة جامعة بورسعيد

- كلية الهندسة جامعة السويس

- كلية الهندسة جامعة سوهاج

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تربية جامعة السويس

- كلية تربية جامعة المنيا

- كلية تربية نوعية جامعة طنطا

- كلية تربية نوعية جامعة جنوب الوادي

- كلية تربية نوعية جامعة المنصورة

- كلية تربية نوعية جامعة بنها

- كلية تربية نوعية جامعة عين شمس

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة السويس

- كلية تربية نوعية المنوفية بأشمون

- كلية تربية نوعية جامعة أسوان

- كلية فنون جميلة (عمارة) جامعة حلوان

- كلية تربية نوعية جامعة دمياط

- كلية تربية نوعية جامعة الزقازيق

- كلية تربية نوعية جامعة المنصورة بمنية النصر

- كلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

- كلية تربية نوعية جامعة بور سعيد

- كلية تربية نوعية جامعة المنيا

- كلية تربية نوعية جامعة سوهاج

- كلية أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

- كلية أقتصاد منزلى جامعة العريش

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

- كلية فنون جميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- كلية فنون جميلة (عمارة) جامعة المنيا

- كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

- كلية آثار جامعة الأقصر

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

-كلية آثار جامعة أسوان

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود التكنولوجية

-كلية آثار جامعة جنوب الوادي

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية

معاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

تفاصيل معاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام خمس سنوات وفق موقع التنسيق الإلكتروني كالآتي:

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

- معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

- الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

- معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا 6 أكتوبر بمصروفات

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

- معهد القناة العالي للهندسة بالسويس

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

- معهد القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

- معهد عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس

- معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

- الأكاديميه الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات