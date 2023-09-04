أسقف إيبارشية «أبو قرقاص» يرسم 29 شماسا

صلى الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنزلة أسمنت بمركز أبو قرقاص، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 26 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و3 آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

نشاط مكثف في كنيسة الشهيد أبي سيفين

كما شهدت كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة نشاطًا مكثفًا تضمن إلى جانب رسامة مجموعة جديدة من الشمامسة، حفلتين ختاميتين، الأولى لمهرجان الأسرة، والثانية للمدرسة الصيفية للأطفال.

وصلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة والعباسية والوايلي القداس الإلهي وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وبعد صلاة الصلح رسم 67 شماس برتبة إبصالتس، و24 برتبة أغنسطس، كما منح مرتل الكنيسة رتبة إبيدياكون.

وعقب انتهاء القداس، أقيمت الفعاليات الختامية لمهرجان الأسرة الذي تنظمه الكنيسة لخدمه الآباء والأمهات، حيث قدم كورال الأمهات جزءًا من التسبحة والترانيم، وكذلك قامت إحدى الأمهات بتسميع رسالة القديس يعقوب كاملةً، وتم توزيع الهدايا على المشاركين في المهرجان ومسابقاته.

احتفاليات الأنشطة الصيفية بالكنيسة

ثم أقيمت احتفالية ختام أنشطة المدرسة الصيفيه للأطفال، وقدم خلالها المشاركون عددًا من الترانيم والألحان الكنيسة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والقبطية، كما قدموا عروضًا فنية في مجالات العزف والموسيقى والرسم والمسرح، إلى جانب العروض الرياضية في السباحة والجمباز والكاراتيه.