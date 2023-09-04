تشييع جثمان خالة أحمد شوبير بمسقط رأسها في الغربية

شيع المئات من أهالي قرية شبرا النملة، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، جثمان خالة الإعلامي أحمد شوبير، كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق، والتي توفيت أمس بأحد المستشفيات بالقاهرة، وتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسها بطنطا ودفنها بمقابر العائلة.

صلاة الجنازة على خالة الإعلامي أحمد شوبير

وأدى المئات صلاة الجنازة على الراحلة من أحد مساجد القرية، عقب انتهاء صلاة الظهر، وتم تشييع الجثمان من قبل أهالي الفقيدة بحضور المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وأصدقاء العائلة.

وحضر الإعلامي أحمد شوبير وعدد من زملائه الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء مواساة كابتن مصر والنادي الأهلي الأسبق، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بقرية شبرا النملة، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية.

وفاة خالة الإعلامي أحمد شوبير

وكانت خالة الإعلامي أحمد شوبير، كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق، توفيت مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 80 عامًا، وقررت العائلة دفن جثمان الفقيدة في مسقط رأسها بشبرا النملة بطنطا بمحافظة الغربية، وذلك اليوم بعد صلاة الظهر.