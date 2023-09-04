5 بنوك مصرية لا تحتاج إلى مقدم لقرض السيارة.. اعرف التفاصيل

تتنوع البنوك المصرية في تقديم برامج تمويل مختلفة لقروض السيارات، وغالبًا ما يبحث الشخص على أقل مقدم لقرض السيارة، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023.

قرض السيارة بدون مقدم

البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري 0% مقدم، وقيمة التمويل 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، والمدة تصل إلى 7 سنوات.

بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان قيمة التمويل تصل إلى مليون ونصف جنيه، ودون مقدم والمدة حتى 7 سنوات.

البنك التجاري الدولي

كما يقدم البنك التجاري الدولي CIB الحصول على قرض السيارة بدون مقدم، وقيمة التمويل تصل إلى 8 ملايين جنيه حسب فئة العميل، والمدة تصل إلى 8 سنوات.

بنك SAIB

المقدم في بنك SAIB يكون 0%، وقيمة التمويل تصل إلى 2 مليون ونصف جنيه، والمدة من عام إلى 7 سنوات.

بنك الاستثمار العربي

يوفر بنك الاستثمار العربي إمكانية الحصول على قرض السيارة 0% مقدم، وقيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه، والمدة حتى 7 سنوات.