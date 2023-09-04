انعقاد الدورة الـ22 من المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر

أعلن أعضاء المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات (ICCSR)، انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمرهم السنوي لعام 2024 بمصر في حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، في الفترة من الرابع حتى السابع من شهر سبتمبر لعام 2024، تحت عنوان «المسؤولية البيئية للشركات»، لافتين إلى أن فعاليات المؤتمر، الذي يستمر على مدار أربعة أيام، سيشهد عرض أوراق بحثية وعروضًا تقديمية من قبل مجموعة من الأساتذة الأكاديميين يمثلون جامعات وهيئات وكيانات علمية متعددة حول العالم، بجانب مشاركة متحدثين رئيسيين وعدد من الخبراء في هذا المجال، إضافة إلى مناقشات بحثية، تتيح فرص التواصل مع مئات المحترفين، وورش عمل تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو ما يتيح الفرص للعلماء والباحثين الاطلاع على بحوث أقرانهم والإحاطة بالبحوث العلمية الريادية المنجزة كل عام.

شبكة عالمية تضم العلماء الذين يهتمون بالعقد الاجتماعي

وقالت الدكتورة رغدة الإبراشي، أستاذ مساعد الإدارة الاستراتيجية ورئيس قسم إدارة الأعمال والتنظيم في الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورئيس المؤتمر إن الجامعة الألمانية بالقاهرة تسعد باستضافة هذا المؤتمر في القاهرة لعام 2024، متوقعة مشاركة واسعة في هذا المؤتمر.

كما يشارك في أعمال اللجنة المحلية المشكلة كل من الدكتورة رشا حسن، مدرس الابتكار وريادة الأعمال؛ الدكتورة داليا عبد الوهاب، مدرس الإدارة الدولية؛ والدكتورة أميرة مجدي، مدرس الإدارة الاستراتيجية بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الالمانية بالقاهرة.

وأضافت الإبراشي، «نعتقد أن هناك حاليا اهتماما عالميا متزايدا بالمسؤولية البيئية للشركات، ونريد أن نوفر منبرًا للشركات والجامعات والمؤسسات الأخرى، للتعرف ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات».

ولفتت إلى أنّ المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات (ICCSR)، يُنظم تحت مظلة أبحاث المسؤولية الاجتماعية (SRRNet)، وهي شبكة عالمية تضم العلماء الذين يهتمون بالعقد الاجتماعي، ويجمع بين أصحاب المصلحة في المجتمع وسلوك المؤسسات المسؤولة، إذ يرأس هذه الشبكة البروفيسور ديفيد كروثر، و هو أستاذ في مجال مسؤولية الشركات الاجتماعية، ويعمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الدولية.

توفير معلومات التسجيل للمشاركة في المؤتمر المقبل

وإضافة إلى كونه رئيس تحرير مجلة الحوكمة و المسؤولية الاجتماعية، وهو القائل بأن منظمة الأمم المتحددة أعلنت مؤخرا دخولنا عصر الغليان العالمي، نتيجة الطقس الحار الذي يشهده العالم، والارتفاع القياسي في درجات الحرارة العالمية، و لكن هناك قضايا أخرى تتعلق بالبيئة في حاجة أيضًا إلى التعامل معها، لافتة إلى أن المؤتمر سيناقش ويطور أفكارًا جديدة.

و من جانبها، أشارت الدكتورة شهلا سيفي، المدير لشبكة أبحاث المسؤولية الاجتماعية ورئيس لجنة المؤتمرات، إلى أنّ المشاركين في هذا المؤتمر يأتون من جميع أنحاء العالم، وسنوفر منصة مخصصة متفردة للاجتماع وتبادل الأفكار، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم قريبا توفير معلومات التسجيل للمشاركة في المؤتمر المقبل.