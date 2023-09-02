انخفاض في سعر الأرز اليوم.. والشعبة: انتظروا مزيدًا من التراجع

سجلت أسعار الأرز، اليوم السبت، في الأسواق المصرية تراجعاً ملحوظاً وصلت قيمته إلى 2.52 جنيه، ويرجع سبب ذلك إلى بدء موسم حصاد الأرز منتصف شهر أغسطس الماضي مما أدي إلى وفره المعروض، إذ تراجعت أسعار الأرز عدة مرات خلال الشهر الماضي، وفقًا لما صرح به رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لـ«الوطن».

توقعات بمزيد من التراجع

وأضاف «شحاتة» أنَّ هناك توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة ويرجع سبب ذلك إلي أن الفترة الحالية تشهد توافر كميات كبيرة من محصول الأرز، كما أن مصر تتمتع بمخزون استراتيجي جيد يكفيها لمدة عام.

أسعار الأرز اليوم

وتابع أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة يبلغ اليوم 12600 جنيه، فيما يسجل سعر أرز الشعير عريض الحبة 13500 جنيه، كما وصل سعر الأرز البلدي عريض الحبة اليوم السبت في الأسواق المصرية إلى 21200 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنَّ سعر الأرز البلدي رفيع الحبة يسجل في الأسواق المصرية 19 ألف جنيه كما يباع كيلو الأرز السائب للمستهلك بسعر 23 جنيهًا.