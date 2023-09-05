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رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: الاحتفال بالمولد النبوي يكون بالتقرب إلى الله

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:41 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
المولد النبوي

المولد النبوي

يحرص العديد من المسلمين على استقبال المولد النبوي بالدعاء والتقرب إلى الله عز وجل خاصة، ووفقًا للحسابات الفلكية فإنَّ موعد هذا اليوم المبارك سيكون في 27 سبتمبر الجاري الموافق ليوم الأربعاء.

قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنَّه لابد على المسلم أن يغتنم ذلك اليوم المبارك من خلال قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، واستحضار مشاهد ومواقف من سيرة النبي الكريم العطرة لقول النبي الكريم: (عليكُمْ بِسُنَّتِي وسنَّةِ الخُلفاءِ المهديِّينَ الرَّاشِدينَ، تَمسَّكُوا بِها، وعَضُّوا عليْها بالنَّواجِذِ، وإيّاكُمْ ومُحدثاتِ الأُمورِ؛ فإنَّ كلَّ مُحدَثةٍ بِدعةٌ، وكلَّ بِدعةٍ ضلالَةٌ).

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

وأضاف «الأطرش»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه يجب على المسلم يُذكر من الصلاة على النبي محمد في ذلك اليوم المبارك، لما قال عُمَرُ للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسولَ اللهِ، لأَنتَ أَحَبُّ إلَيَّ مِن كُلِّ شَيءٍ إلَّا مِن نَفسِي»، وقَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لا والذي نَفسِي بيَدِه؛ حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليكَ مِن نَفسِكَ»، فقالَ له عُمَرُ: فإنَّه الآن واللهِ لأَنتَ أَحَـبُّ إلَيَّ مِن نَفسِي، فقالَ النبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «الآن يا عُمَرُ»] اهـ.

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