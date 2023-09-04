ضبط 17 طن ملح وفواكه فاسدة غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

شنّت إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية في حوش عيسى وأبو المطامير، ودمنهور والتحرير والمحمودية وشبراخيت والنوبارية.

ضبط ملح طعام وفاكهة فاسدة في البحيرة

وأسفرت الحملات التفتيشية في جميع المنشآت الغذائية عن ضبط 700 شيكارة ملح طعام بداخل معامل منتجات الألبان بإجمالي 14 طن ملح طعام، يُستخدم في تصنيع منتجات ألبان غير مطابق للمواصفات؛ لانعدام تركيز يودات البوتاسيوم بناءً على تقرير المعمل الإقليمي في دمنهور.

- ضبط 3 أطنان مانجو وفراولة وعنب فاسدة في ثلاجات محلات بيع العصائر.

- ضبط 451 كيلوجرام عصائر ومشروبات وخل ومياه غازية منتهية الصلاحية ومغشوشة معروضة للبيع والتداول في محلات «سوبر ماركت».

- ضبط 555 كيلوجرام أغذية مختلفة الأصناف ومتنوعة شملت ألبانا معبأة ومنتجات ألبان وشوكولاتة وكعك وبسكويت وطحينة وتوابل، منتهية الصلاحية، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

جاءت الحملات طبقًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، والأستاذ محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة.