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عالم أزهري يوضح حالات تتقدم فيها السنة على الفرض.. منها إلقاء السلام

كتب:

مريم جاد
07:25 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة

الشيخ أبو اليزيد سلامة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على متصلة تسأل عن حالات تقديم السنة على الفرض.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إنه من المعروف تقدم الفرض على السنة دائمًا، لكن هناك حالات تتقدم بها السنة على الفرض منها: إلقاء السلام ورد السلام، فإلقاء السلام سنة ولكن رده واجب، فالأولى البدء بالسلام.

فك الكرب له ثواب عظيم

وأضاف سلامة، الحالة الثانية هي الصبر على المديون والتجاوز عنه فالأفضل بتلك الحالة التجاوز وفك الكرب، وحينها تتقدم السنة على الفرض، مشيرا إلى أن الإنسان بتلك الحالة يأخذ الثواب ثلاث مرات، وهي: ثواب تفريغ الهم، والتأجيل، والتجاوز.

وتابع الشيخ بأن الإنسان من حقه أن يتأكد إذا كان هذا الشخص قادرا على سداد الدين أم لا، لكن يفضل عدم التأكد لأنه يعامل الله في تلك الحالة، لذلك يتجاوز عن المديون ويفرج كربه.

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