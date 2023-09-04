أفضل عائد على شهادات الادخار في مصر 2023.. الأعلى بـ6 بنوك

تقدم العديد من البنوك المصرية للمواطنين أنواعاً مختلفة من الشهادات الادخارية والتي تختلف العوائد الخاصة بها حسب كل بنك، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية أفضل عائد على شهادات الادخار في مصر 2023 داخل 6 بنوك والتي جاءت كما يلي:

البنك العربي الأفريقي

- يتيح البنك العربي الأفريقي للمواطنين خدمة الحصول شهادة ادخار حيث تصل المدة الخاصة بها إلى 3 أعوام وتكون مدفوعة مقدما فيما يبلغ العائد الخاص بها إلى 40% وبالنسبة للحد الأدنى الخاص بإصدار الشهادة يصل إلى 5000 جنيه ومضاعفات الألف جينه.

البنك الأهلي المصري

- كما يوفر البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة شراء شهادة ادخار بلاتينية تصل المدة الخاصة بها إلى 3 سنوات وبالنسبة للعائد متدرج ويصل إلى 22% وذلك في السنة الأولى كما يصل إلى 18% في العام الثاني والعام الثالث تسجل 16% يحد أدنى 1000 جنيه.

بنك التنمية الصناعية

- ويقدم بنك التنمية الصناعية شهادة ادخارية تسمى «اختيارك بالجنيه المصري» يصل العائد الخاص بها 39.14% بشكل تراكمي مدفوع مقدماً وذلك القيمة الخاصة بالشهادة ويقرر البنك أن الحد الأدنى الخاص بشراء الشهادة يبلغ 50 ألف جنيه وذلك في المرة الأولى.

البنك المصري الخليجي

- طرح البنك المصري الخليجي شهادة ادخار تسمى «ثروة بلس» يصل أجلها إلى 3 أعوام بعائد يصل في العام الأول إلى 23% وقد يتغير حسب سعر الإيداع الذي يقوم البنك بالإعلان عنه كما تخصص الحد الأدنى ليصبح ألف جنيه ومضاعفاتها.

بنك قناة السويس

- وبالنسبة لشهادة الادخار الثلاثية في بنك قناة السويس يصل الحد الأدنى الخاص بها إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها ومدة تصل إلى 3 أعوام وذلك بعائد يصل إلى 19% يصرف بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

بنك التعمير والإسكان

- فيما يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة ادخارية تسمى «الشهادة الثلاثية» يكون العائد الخاص بها ثابتا ويصل إلى 18.5% بشكل شهري أو 20% سنوي كما تصل المدة الخاصة بتلك الشهادة إلى 3 أعوام فيما يبلغ الأحد الأدنى للشراء 100 ألف جينه ومضاعفات الألف جنيه.