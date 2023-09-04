8 مليارات نسمة في العالم.. و2 مليار زيادة في الـ30 عاما المقبلة

الأمم المتحدة: الصين والهند أكثر دولتين اكتظاظاً بواقع 2.8 مليار نسمة.. وتوقعات بتضاعف سكان أفريقيا فى 2050

تُعد الأزمة السكانية مشكلة دولية لعدد كبير من دول العالم، لذلك بدأ صندوق الأمم المتحدة للسكان عملياته فى عام 1969 لتولى دور قيادى داخل منظومة الأمم المتحدة فى تعزيز البرامج السكانية، بناءً على حق الأفراد والأزواج فى تحديد حجم أسرهم بحرية. وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه فى منتصف القرن العشرين، إذ بلغ 8 مليارات نسمة فى منتصف نوفمبر 2022 بعد ما كان يُقدَّر بنحو 2.5 مليار شخص فى عام 1950، وازداد بمليار فرد منذ عام 2010 وبمليارين منذ عام 1998.

ومن المتوقع أن يواصل على هذا المنوال ليرتفع بنحو مليارى فرد خلال السنوات الثلاثين المقبلة، ليصل إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050. كما أنه من المرجَّح أن يبلغ ذروته بما يقرب من 10.4 مليار فى منتصف العقد الثامن من هذا القرن.

ويُتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بما يقرب مليارى فرد فى الـ30 عاماً المقبلة، وهذا يعنى أن يزيد سكان العالم من 8 مليارات فى الوقت الراهن إلى 9.7 مليار مع حلول عام 2050، وأن يصل العدد إلى 10.4 مليار فى منتصف العقد الثامن من هذا القرن.

ووفق الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان العالم 8 مليارات شخص فى 15 نوفمبر 2022، فى حين استغرق نمو سكان العالم 12 عاماً لينتقل من 7 إلى 8 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن يستغرق ما يقرب من 15 عاماً (حتى عام 2037) ليبلغ 9 مليارات نسمة، ما يدل على أن معدل النمو الإجمالى لسكان العالم فى تباطؤ.

وتبقى الصين «1.4 مليار نسمة» والهند «1.4 مليار نسمة» أكثر دولتين اكتظاظاً فى العالم، مع أكثر من مليار شخص. وبحسب التوقعات السكانية العالمية لعام 2022 وبوابة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، فخلال عام 2023 ستتجاوز الهند الصين لتصبح أكبر بلدان العالم سكاناً، فى حين يُتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين بنسبة 2.7%، أى 48 مليوناً، بين عامى 2019 و2050.

ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار فى عام 2030، وأن يزيد بعد ذلك إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050، ثم يصل بعد ذلك إلى 10.4 مليار نسمة بحلول عام 2100. كذلك هناك توقعات بأن يتضاعف عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2050.

61 دولة ينخفض عدد سكانها بحلول 2050.. أبرزها البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا واليابان وصربيا

وعلى عكس الحال فى أفريقيا، يُتوقع أن ينخفض عدد السكان فى 61 بلداً أو منطقة فى العالم مع حلول عام 2050 خاصة أوروبا، وأبرز تلك الدول البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وهنغاريا واليابان ولاتفيا، وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وصربيا وأوكرانيا.

وعلى الصعيد العالمى، يُتوقع ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 72.8 عام فى عام 2019 إلى 77.2 عام مع حلول عام 2050. وعلى الرغم من التقدم المحرز فى تقليل الفروق فى نسب العمر بين البلدان، فإن تلك الفروق الكبيرة لم تزل موجودة. وفى عام 2021 كان متوسط العمر فى أقل البلدان نمواً متأخراً عن المتوسط العالمى بما يزيد على سبع سنوات بسبب النسب العالية لوفيات الأطفال والوفيات النفاسية، فضلاً عن مستويات العنف والصراعات وتأثير وباء الإيدز.

وشاركت منظومة الأمم المتحدة فى معالجة هذه القضايا المعقدة والمترابطة، ولا سيما من خلال عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشعبة السكان التابعة للأمم المتحدة فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية. وتجمع شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة معلومات بشأن قضايا مثل الهجرة الدولية، والتنمية، والتوسع الحضرى، والآفاق والسياسات السكانية العامة، وإحصاءات الزواج والخصوبة. وتقدم خدماتها إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة مثل لجنة السكان والتنمية، كما تدعم تنفيذ برنامج العمل الذى اعتمده المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عُقد فى عام 1994.

وتقوم الشعبة بإعداد التقديرات والإسقاطات الديموغرافية الرسمية للأمم المتحدة لجميع بلدان العالم ومناطقه، وتساعد الدول فى بناء قدراتها على صياغة سياسات سكانية، كما تحسن الشعبة تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة عن طريق مشاركتها فى لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية.

وفى المؤتمر الدولى للسكان والتنمية بالقاهرة عام 1994، تم تجسيد ولايتها بمزيد من التفصيل، لإعطاء مزيد من التركيز على الأبعاد الجنسانية وقضايا حقوق الإنسان فى قضايا السكان، وأعطى الصندوق الدور الرائد فى مساعدة البلدان على تنفيذ برنامج عمل المؤتمر.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان حالياً فى مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والسكان والتنمية، ولديه برامج للشباب. وفيما يتعلق بقضية السكان، عقدت الأمم المتحدة 3 مؤتمرات ودورتين خاصتين للجمعية العامة والقمة فى عام 2019. ويُحتفل باليوم العالمى للسكان فى 11 يوليو من كل عام، بوصفه التاريخ الذى وصل فيه تعداد سكان العالم، فى عام 1987، إلى مستوى المليارات الخمسة.