تراجع أسعار 5 سلع أساسية في الأسواق.. «لحوم وأرز وأعلاف»

شهدت الأسواق المصرية خلال الأسبوع الجاري تراجعا ملحوظا في العديد من أسعار السلع الأساسية، التي تتمثل في الذهب والحديد والأرز والعلف واللحوم، ويرجع سبب الانخفاض إلى عدة أسباب ترصدها «الوطن» في السطور التالية، وفقا لما أعلنته الجهات المعنية.

تراجع أسعار الأرز

سجلت أسعار الأرز الفترة الحالية في الأسواق، انخفاضا ملحوظا يرجع سببه إلى بدء موسم حصاد الأرز منتصف شهر أغسطس الماضي، حيث تراجع سعر أرز الشعير بقيمة 1000 جنيه، خلال أسبوع واحد، ليسجل سعر طن أرز الشعير رفيع الحبة 11200 جنيه، والأرز البلدي 18900 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 19 و22 جنيها، وفقا لما صرح به حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

انخفاض أسعار اللحوم

وتراجعت أسعار اللحوم أمس الأحد، داخل محلات الجزارة بقيمة وصلت إلى 20 جنيها، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف، في تراجع الأسعار، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد محلات الجزارة تراجعا بالنسبة للقوة الشرائية، في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وفقا لما قاله سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين في غرفة القاهرة لـ«الوطن».

هبوط أسعار الأعلاف بالأسواق

قال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأعلاف مستمرة في التراجع منذ شهر مايو الماضي، بسبب الافراجات الجمركية عن الأعلاف، مما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض وبعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، حيث انخفضت أسعار الأعلاف اليوم بقيمة 500 جنيه.

تراجع أسعار الحديد

تراجعت أسعار الحديد خلال الأسبوع الجاري بقيمة وصلت إلى 922 جنيها، حيث أدى انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين إلى هبوط سعر الطن، ليبلغ سعر طن حديد عز اليوم 36180 جنيها.

تراجع أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر الفترة الحالية، انخفاضا ملحوظا، حيث هبطت الأسعار اليوم الاثنين بنحو 10 جنيهات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، ويرجع سبب ذلك إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2205 جنيها.