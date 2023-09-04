متحدث الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان أساسها حق المواطن في حياة سليمة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر انطلاق أولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية غدا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: «جزء هام من فعاليات هذا المؤتمر بالإضافة إلى الجلسات التفاعلية مع وزراء الصحة والسكان في العديد من دول العالم هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان».

الاستراتيجية الوطنية للسكان

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان، تعتمد على حق المواطنين في حياة صحية سليمة، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على صحة الأسرة، إذ إننا لا نركز على عدد أفراد الأسرة بل خصائصهم، ومدى تأثير هذه الخصائص على التنمية المستدامة وتوصيل أسس الصحة العامة وتعريف مفهوم الصحة وفقا لما عرفته منظمة الصحة العالمية المتمثل في: «حالة من الكمال النفسي والبدني والاجتماعي»، ولكي يتحقق ذلك لابد من التغلب بشكل واضح جدا على مشكلة الزيادة السكانية.

الناتج القومي لا يتناسب مع معدلات النمو السكاني

وتابع: «الناتج القومي لا يتناسب مع معدلات النمو السكاني، وبالتالي يقل نصيب المواطن من الناتج القومي، فضلا عن قلة نصيبه في الخدمات المقدمة له بمختلف المجالات كتعليم والصحة والمواصلات والمسكن وغيره»، مشيرا إلى أن نصيب المواطن القليل لا يجعله يشعر بكل الخطوات والمشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم وضع خارطة الطريق لمصر، فيما يتعلق باستدامة استراتيجيات الصحة والسكان وعلاقة ذلك بالتنمية ومن ثم الحياة الكريمة، موضحا أن حاضري المؤتمر يتمثلون في أكثر من 12 من ممثلي الصحة بالدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن جميع السفراء في مصر إلى جانب أكثر 17 من المنظمات الأممية.