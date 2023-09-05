«قومي المرأة» يبحث مع الأمم المتحدة توثيق تجربة مصر في مجال الشمول المالي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للدول العربية، بهدف بحث سبل التعاون مع المؤسسات الاقليمية المختلفة من بينها منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية، ودراسة سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات وفي النظام التعليمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب توثيق تجربة مصر الناجحة في مجال الشمول المالي للمرأة.

حالة الشمول المالي للمرأة

وأوضحت أن البنك المركزي المصري، أعلن في دراسة حالة للشمول المالي للمرأة بمصر مؤخرا، أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 إلى 2022 وصلت إلى 210%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي 147%، ما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة، والذي أدى إلى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل.

واستعرضت ما حققته مبادرة تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى لتحقيق الشمول المالي للمرأة، والذي يعد من أهم المبادرات التى ينفذها المجلس، موضحه أن «تحويشة» هو ثمار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري منذ عام 2017.

وأشارت إلى أن الهدف من تحويشة هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وأضافت أن المجلس نجح في ضوء مبادرة تحويشة في التواصل مع أكثر من 800 ألف سيدة وقيادة طبيعية بالقرى، من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الادخار الرقمية، والوصول إلى حوالي 550 قرية في 14 محافظة، وتوفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات، وتدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة.

كسر حاجز الخوف لدى السيدات

وأشارت إلى أنه بهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، تم تنظيم تحويشة في بنك او المحاكاة البنكية، لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة مبسطة، كما جرى توعيتهن بخدمات المجلس بالاعتماد على الميسرات الماليات، ونجح نموذج المحاكاة في الوصول إلى أكثر من 163 ألف مستفيد بالمحاكاة.