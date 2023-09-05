«الأوقاف» تعلن حصول 11 مسجدا على شهادة الاعتماد والجودة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن حصول عدد من المساجد في مختلف محافظات الجمهورية على شهادة الاعتماد والجودة في مجال الدعوة من الفئة (أ).

مساجد تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة عدد من المساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة في مجال الدعوة من الدرجة «أ» والتي جاءت كالتالي:

- مسجد محبي الزكاة - شرق النيل - ببني سويف.

- مسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد بشمال سيناء.

- مسجد أبو العينين- ميت أبو غالب- دمياط.

- مسجد مكارم الأخلاق بمدينة الزقازيق بالشرقية.

- مسجد الخطيب بمدينة العبور الجديدة بالقليوبية.

- مسجد القاصدين ببورسعيد.

- مسجد الشيخ سلمان بمدينة المحلة بالغربية.

- مسجد النور بمدينة بلطيم بكفر الشيخ.

- مسجد المدينة المنورة بالصباح بالسويس.

- مسجد العظيم ببورسعيد.

- مسجد التوفيقي ببور سعيد.

اعتماد 118 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

وفي سياق مختلف، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 118 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 98 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 20 .