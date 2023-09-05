8 بنوك مصرية تقدم أطول فترة سداد لقرض الموظفين.. «مناسبة للجميع»

توفر البنوك المصرية برامج تمويل متنوعة، من بينها قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، وغالبًا ما يبحث العملاء عن أطول فترة سداد، وهو ما ترصده «الوطن»، في السطور التالية بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023.

8 بنوك مصرية تقدم أطول فترة سداد لقرض الموظفين كما يلي:

البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري مدة تصل إلى 12 سنة.

بنك التعمير والإسكان

يصل فترة السداد في بنك التعمير والإسكان لقرض الموظفين بتحويل الراتب، إلى 12 سنة.

بنك SAIB

تصل مدة السداد في بنك SAIB إلى 10 سنوات.

بنك الإسكندرية

فترة السداد في بنك الإسكندرية لقرض الموظفين بتحويل الراتب تصل إلى 12 سنة.

بنك قناة السويس

قرض الموظفين في بنك السويس يكون فترة السداد حتى 10 سنوات.

البنك العربي الأفريفي الدولي

تصل فترة السداد إلى 12 سنة بالنسبة لقرض الموظفين.

بنك الإمارات دبي الوطني

تصل فترة السداد لقرض الموظفين في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى 10 سنوات.

بنك الاستثمار العربي

تصل مدة السداد إلى 10 سنوات، في بنك الاستثمار العربي لقرض الموظفين بتحويل الراتب.

بنك ميد بنك

فترة سداد قرض الموظفين بتحويل الراتب تصل إلى 10 سنوات في ميد بنك.

بنك التجاري وفا

تصل فترة السداد في التجاري وفا لقرض الموظفين إلى 15 سنة.