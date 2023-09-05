مصروفات البرنامج التخصصي في كلية التمريض بالإسكندرية.. «ساعات معتمدة»

أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية عن المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرنامج البكالوريوس التخصصي، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات البرنامج الخاص بكلية تمريض الإسكندرية، والذي يستهدف طلاب الثانوية العامة وطلاب المعهد الفنى للتمريض والمعهد الفنى الصحي شعبه تمريض، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.

مصروفات البرنامج الخاص بتمريض الإسكندرية

قُسمت مصروفات البرنامج الخاص بتمريض الإسكندرية على الفصلين الدراسيين، بواقع 9 آلاف جنيه في الفصل الأول، و9 آلاف جنيه في الفصل الثاني، ويضاف لها المصروفات الدراسية السنوية الحكومية والتي تحددها الجامعة.

الفئات المتاح لها التقديم في البرنامج

وحددت الجامع الفئات المتاح لها التقديم في البرنامج التخصصي، وهي:

- الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة 2023 علمي علوم بمجموع الحد الأدني 80.6%.

- الطلاب الراغبين في نقل القيد (التحويل) من الكليات غير المناظرة التابعة لجامعة الإسكندرية، على أن يكون الطالب حاصل على مجموع الحد الأدنى لقطاع التمريض سنة حصوله على الثانوية العامة علمي علوم، مع التأكيد على عدم سحب ملف الطالب من كليته إلا بعد تأكيد قبوله في البرنامج.

- الحاصلون على دبلوم التمريض، سواء من المعهد الفني للتمريض، أو المعهد الفني الصحي شعبة التمريض، مع التأكيد على شرط التفرغ للدراسة.