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أسعار الذهب الآن في مصر.. كم سعر جرام عيار 21؟

كتب:

وليد عبد السلام
05:47 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة وقت كتابة هذا التقرير، عن أسعار منتصف تعاملات اليوم، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب الآن في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن في مصر، وبينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة استقرارا عند مستوى 2200 جنيه للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2514 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 1886 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 17 ألفًا و600 جنيه.

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