انطلاق فعاليات حملة «بشبابها» في الدقهلية.. ندوات وأنشطة توعوية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر حملة «بشبابها» تحت شعار «شباب بهوية وطنية»، بمشاركة 150 من أعضاء برلماني الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالدقهلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بنادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة.

فعاليات مؤتمر حملة «بشبابها»

وقالت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن الفعاليات تضمنت توعية الشباب وتحفيزهم على المشاركه السياسية وشباب الدقهلية من الداعمين لحملة بشبابها بمحافظة الدقهلية.

كما تناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تعريف المشاركة السياسية للشباب، وهي الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع، بهدف إختيار حكامهم وممثليهم، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، والمشاركة السياسية ليست مجرد التصويت في الانتخابات.

توعية الشباب

وخلال الفعاليات، جرى توعية الشباب بأنواع المشاركة السياسية، وهي التصويت في الانتخابات، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والاهتمام بمتابعة الأمور السياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية، والمناقشات السياسية، والانخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إذ يهدف إلى تنمية هوية الشباب وتطوير قدراته، وترسيخ مبادئ الديمقراطية في السلوك العادي للشباب.