استخراج عملة معدنية من أنف طفل بعد جراحة 20 دقيقة في مكة

استخرج فريق طبي سعودي بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عملة نقدية معدنية من أنف طفل لم يتجاوز عمره الـ7 سنوات، حيث دخلت إلى أنفه عن طريق الخطأ، مع عدم ظهور عليه أي أعراض على الإطلاق أو ضيق في التنفس.

عملة معدنية داخل أنف طفل في السعودية

استعد الفريق الطبي السعودي للقيام باللازم والتدخل الفوري لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات فور وصوله لقسم الطوارئ بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، وبعد عمل الإجراءات اللازمة، أظهرت الأشعات وجود جسم غريب داخل الأنف يشبه العملة المعدنية، وتمكن الفريق الطبي من استخراج العملة المعدنية بدون أي عملية جراحية، حيث استغرق الإجراء ما يقارب 20 دقيقة فقط، دون أي أن يشعر الطفل بأي مضاعفات وخرج من المستشفى وهو بحالة جيدة، حسبما ذكرت شبكةً «العربيةا».

استخراج عملة معدنية من أنف طفل في 20 دقيقة

ويشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى حراء بالسعودية، يتميز في إنقاذ تلك الحالات المشابهة، إذ أن إدخال جسم غريب عن طريق الأنف أو الفم هي بمثابة مشكلة كبيرة، خصوصاً في السن الصغير للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وذلك قد يؤدي في بعض الحالات الى حدوث مضاعفات خطيرة وحالات اختناق قد تصل إلى الوفاة.

ودعا فريق الطوارئ بالمستشفى أولياء الأمور، وتحديدا الأمهات إلي ضرورة توخي الحذر ومتابعة ومراقبة أطفالهم وعدم ترك أي أجسام حادة أو صغيرة الحجم قد تستقر في مجرى التنفس أو البلع.