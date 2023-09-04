عالم أزهري: من فرج عن أخيه كربات الدنيا أدخله الله الجنة

قال الشيخ أبو اليزيد السلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الفرق بين كُربات الدنيا وكُربات يوم القيامة، أن الأولى لا تساوى شيء أمام الثانية، ومن من فرج عن أخيه كربات الدنيا أدخله الله الجنة.

كُربات الدنيا تزول أما يوم القيامة لا تزول

وأضاف «سلامة»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن كُربات الدنيا تزول أما كُربات يوم القيامة لا تزول وتستمر فترة طويلة فاليوم الكامل بمقدار 50 ألف سنة، مشيرًا أن الله يحب أن نعامل به الآخرين.

وقال إن الله يؤتى يوم القيامة بالإنسان ويسأل ماذا عمل بالدنيا؟، فإن كان يفعل كل شيء خاطئ لكن يقرض الناس ويفك كربهم فيدخله الله الجنة.

تابع: «أن الله عندما يسمع بأن هناك أحد مقرض ويزيح كُربات الدنيا يزيح الله عنه أخطاءه ويدخله الجنة لأنه نفس كرب عن مؤمن».