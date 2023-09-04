رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عالم أزهري: من فرج عن أخيه كربات الدنيا أدخله الله الجنة

كتب:

مريم جاد
06:08 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة

الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبو اليزيد السلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الفرق بين كُربات الدنيا وكُربات يوم القيامة، أن الأولى لا تساوى شيء أمام الثانية، ومن  من فرج عن أخيه كربات الدنيا أدخله الله الجنة. 

كُربات الدنيا تزول أما يوم القيامة لا تزول

وأضاف «سلامة»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن كُربات الدنيا تزول أما كُربات يوم القيامة لا تزول وتستمر فترة طويلة فاليوم الكامل بمقدار 50 ألف سنة، مشيرًا أن الله يحب أن نعامل به الآخرين.

وقال إن الله يؤتى يوم القيامة بالإنسان ويسأل ماذا عمل بالدنيا؟، فإن كان يفعل كل شيء خاطئ لكن يقرض الناس ويفك كربهم فيدخله الله الجنة.

تابع: «أن الله عندما يسمع بأن هناك أحد مقرض ويزيح كُربات الدنيا يزيح الله عنه أخطاءه ويدخله الجنة لأنه نفس كرب عن مؤمن».

اقرأ المزيد:

أمين الفتوى يوضح عبر قناة «الناس» نصيب الزوج والزوجة في أحكام المواريث

أمين الفتوى عبر قناة «الناس»: لا يجوز بيع سيارة ذوي الهمم

عالم أزهري عبر قناة الناس: إذا أردت الاجتهاد في العبادة فعليك باليقين

إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: «احذر.. كل لايك أو شير هتتحاسب عليه»

هاني كمال يكشف عبر قناة «الناس» أضرار تدخل الآباء في اختيارات أبنائهم

كيف اختلفت التربية بين الماضي والحاضر؟.. «قناة الناس» ترصد آراء المواطنين

«أزهري» لـ قناة الناس: كثرة الإنجاب ليست بالضرورة «عزوة» ولا تأتي بالرزق

الداعية يسري جبر عبر قناة الناس: النبي لم ينافس أحدا على دنياه

الرضا التام بقضاء الله وقدره مفتاح السعادة.. داعية يشرح عبر قناة «الناس»
بقلم مريم جاد