تغير في أسعار الذهب بمصر.. اعرف الجرام بكام الآن؟

شهدت أسعار الذهب تغيرات وقت كتابة التقرير، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2205 جنيهات بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب في مصر الآن

وترصد الوطن في السطور التالية، التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة 2205 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2520 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية الآن إلى 1890 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 17 ألفًا و640 جنيها.