افتتاح قاعة فنون تشكيلية بكلية التربية النوعية في الزقايق بعد تجديدها

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قاعة الفنون التشكيلية بعد تجديدها، والمعرض الفني السنوي، كأحد مشاريع التخرج لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

وتفقد رئيس جامعة الزقازيق قاعة الفنون التشكيلية بكلية التربية النوعية بعد تجديدها وتحديثها، والمعرض فني في مختلف تخصصات التربية الفنية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، من أشغال خشب ومعادن وأشغال فنية وخزف ونحت و تصميم وتصوير وطباعة منسوجات ونسيج، إضافة إلى تفقده بعض المشاريع الطلابية بالقسم، وكذلك المسرح التعليمي بإحدى المدرجات الجديدة بالكلية.

تصميم متطور وعصري

وأبدى «الدرندلي» إعجابه بالأعمال الفنية المقدمة في المعرض، والتي تدل على الحس الجمالي المميز والجهد المبذول في التصميم على نحو متطور وعصري، لافتاً إلي أهمية الفنون بوصفها قيمة ثقافية معبرة عن حضارات الشعوب ورقيها.

أعمال فنية متنوعة

وأشار الدكتور هاني حلمى عميد الكلية، إلى أن أعمال المعرض قائمة على استخدام الأشغال الفنية المتنوعة بقسم التربية الفنية، والقائمة على إنتاج مشغولات فنية معاصرة، موجهاً شكره لإدارة الجامعة؛ على دعمها لكافة الفعاليات الفنية، وتشجيع الأجيال الموهوبة من الأساتذة، والطلاب علي تقديم إبداعاتهم، وخبراتهم؛ من خلال الأعمال الفنية .