التحويلات المرورية لطريق بلبيس الصحراوي بعد غلقة لمدة شهر

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، غلق طريق بلبيس الصحراوي لمدة شهر كامل، وذلك تزامنا مع استكمال أعمال الصرف الصحي لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر.

موعد غلق طريق بلبيس الصحراوي

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أنه بسبب أعمال الصرف الصحي يستلزم الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء، على أن يتم غلق الطريق لمدة 30 يوما وتحويل الحركة المرورية إلى طريق بديل.

التحويلات المرورية لطريق بلبيس الصحراوي

وأضافت وزارة الداخلية، أنه جرى تعيين التحويلات المرورية لطريق بلبيس بعد غلقه لمدة شهر، على أن يتخذ القادم من طريق الإسماعيلية يمينا شارع حامد حجازي، ثم يتجه يسارا لطريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوي.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.