تحذير من موجة حرة جديدة في الساعات المقبلة.. ما السبب؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حر جديدة تتعرض لها البلاد خلال ساعات، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتصل إلى 47 درجة مؤية على بعض أقاليم الجمهورية.

موجة حارة جديدة

وتتعرض البلاد للموجة الحارة مع قرب انتها فصل الصيق وقدوم فصل الخريف، ويرجع السبب وراء حدوثها إلى تغير مسار الكتل الهوائية القادمة لمصر من الصحراء الغربية مع وجود امتداد لمرتفع في طبقات للجو العليا، وفق تصريحات سابقة للدكتور محمود القيادي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ثم يتحسن الطقس تدريجيا ويعود طقس لطيف على كافة أنحاء الجمهورية.

وتسبب الموجة الحارة، في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وترتفع نسبة الرطوبة ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.