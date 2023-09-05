مصر تشارك في معرض السوق الدولية للسياحة الفاخرة بفرنسا ديسمبر المقبل

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي -إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار- بصدد المشاركة في فعاليات السوق الدولية للسياحة الفاخرة «ILTM» بمدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

أهم المعارض الدولية في مدينة كان

أضاف «عاقل» خلال منشور دوري جرى تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أن السوق تعتبر من أهم المعارض الدولية في مدينة كان، ويعد تجمعاً لأكبر الشركات التي تجذب السائح ذي الإنفاق العالي، وتشارك بها 75 دولة و2000 عارض.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراك بجناح هيئة تنشيط السياحة بالمعرض تبلغ 3500 يورو، تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.

أوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه حال رغبة الفندق في المشاركة بالمعرض فعليه سداد قيمة الاشتراك في موعد غايته الأحد 22 أكتوبر المقبل، علما بأن الحجز بأولوية السداد.

«تنشيط السياحة» تشارك في 45 معرضا خلال الموسم الشتوي

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار، أعلنت المشاركة في 45 معرضا سياحيا خلال الموسم السياحي الشتوي 2023-2024.