عضو «تجارية القاهرة»: انخفاض كبير في أسعار الأرز خلال أسبوع

قال حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير تتراجع خلال أسبوع واحد على الأكثر.

«عبد الغفار»: كفر الشيخ والدقهلية أكثر المحافظات زراعة للأرز

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن السبب وراء ذلك يرجع إلى زيادة كبيرة في المساحات المنزرعة من المحصول هذا العام في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية.

ونوه بأن المحافظتين تنتجان نحو 82% من إنتاجية المحصول المنزرعة بمحافظات الجمهورية.

انخفاض سعر طن الأرز

وأوضح «عبد الغفار» أن سعر طن الأرز يتراجع لزراعة 85 ألف فدان أرز زيادة عن مساحة العام الماضي في محافظة كفر الشيخ، ونحو 120 ألف فدان في الدقهلية.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من المحصول بالمحافظتين بلغ 205 آلاف فدان أرز شعير، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تراجع سعر الطن لنحو 9500 جنيه خلال أسبوع.

ولفت إلى أن إنتاجية محصول الأرز هذا العام ستكون مرتفعة عن إنتاجية العام الماضي بنسبة 25%.