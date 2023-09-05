أمين الفتوى: القنوت يعني الإطالة في القيام بين يدي الله

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال عبر قناة الناس، جاء فيه: «ما هو معنى القنوت؟».

معني القنوت في الصلاة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن معنى «قوموا لله قانتين»، أي أطيلوا القيام بين يديه وليس معناه أقنتوا في الصلاة، فالقنوت هو للنازلة، فمتى نزلت بالأمة نازلة، يقنت في الصلوات الخمس، وليس الفجر فقط، ويقنت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح «عبد السميع» أن حكم القنوت في صلاة الفجر مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الجماهير سلفا وخلفا عدم مشروعية تخصيص القنوت في صلاة الفجر.