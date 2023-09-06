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«الأحرار الاشتراكيين»: قدمنا أفكارا للقضاء على غلاء الأسعار وعجز الموزانة

كتب:

مريم جاد
10:25 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين

رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن إدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء والأمانة العامة، بذلوا مجهودا كبيرا بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني، لاستخراج صورة حضارية لحوار وطني راقي، يشمل كل المحاور المجتمعية والسياسية والاقتصادية، ومناقشة الموضوعات والقضايا المهمة وإزالة العقبات لإنجاحه.

حزب الأحرار الاشتراكيين يقدم أفكارا للقضاء على غلاء الأسعار

أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن حزب الأحرار الاشتراكيين قدم عدة أفكار ورؤى تشكل أهمية اتخاذ خطوات جادة وسريعة تجاه محور غلاء الأسعار، للاعتماد على الإنتاج، ليكون العصى السحرية التي تساهم في حل قضايا الوطن، والقضاء على غلاء الأسعار والعجز بالموازنة.

ضرورة تخفيف حجم الإنفاقات الحكومية وتعظيم مبادئ الإنتاج

تابع: أنهم طالبوا بضرورة تخفيف حجم الإنفاقات الحكومية، وتعظيم مبادئ الإنتاج الشامل، الذي يستند على الزراعة والصناعة، وبذل المزيد من الجهد لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، والسعي لرفع مستوى الأداء الاقتصادي بإنتاج صناعات طويلة المدى.

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