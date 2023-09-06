رصف وتطوير منطقة المصالح الحكومية ومستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية

أنهت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية أعمال رصف وتطوير منطقة المصالح الحكومية، ومستشفي فايد التخصصي، خلال عمليات الرصف التي تشهدها محافظة الإسماعيلية في شهر سبتمبر الجاري.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إن الأعمال شملت الشوارع الداخلية لربط الطريق الصحراوي بالزراعي، بإجمالي مساحة 55 مترا مربعا، لخدمة أكثر من 350 ألف نسمة من أهالي مركز فايد والمناطق المجاورة له.

المنطقة كانت تعاني من تدني الخدمات

وقال مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إن المنطقة كانت تعاني من تدني الخدمات قبل البدء في المشروع، حيث كانت ممتلئة بالإشغالات والتعديات، مشيرا إلى أن الطرق كانت في حالة سيئة، ولم يتم رصفها منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف، أن الشوارع لم تتضمن أماكن انتظار في منطقة مجمع النيابات أو البنوك أو مجلس المدينة أو المستشفى، فضلا عن افتقارها لأي من المرافق.

إزالة الإشغالات والتعديات

وأشار «الشيمي» إلى التنسيق مع شركة الغاز الطبيعي لإدخال الغاز بالمنطقة وإزالة الإشغالات والتعديات، وتوسيع جميع الشوارع المحيطة من 6 أمتار إلى 10 أمتار، والشارع الرئيسي من 10 أمتار في الاتجاهين إلى 54 مترا في الاتجاهين، وكذلك ربط الطريق الصحراوي بالطريق الزراعي أمام إدارة المرور.

وقال «الشيمي»، إن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة تطوير منطقة المصالح الحكومية والبنوك والمستشفى المركزي الرئيسي بالمركز، وفتح أماكن لانتظار السيارات، لتسيير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين وربط الطريق الصحراوي بالزراعي.