تخصيص 16 عيادة لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة بنها

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، بكليات التجارة والزراعة والطب البيطري، جاء ذلك بحضور عمداء، ووكلاء الكليات والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي المنسق الفني لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها.

تخصيص 16 عيادة لاستقبال الطلاب الجدد

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد، إذ جرى تخصيص 16 عيادة لاستقبالهم، فيما أشاد الدكتور تامر سمير، بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، إذ جرى توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبالهم.

العيادات مزودة بجميع التخصصات والكوادر الطبية

يُذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعلن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد في الجامعة للعام الأكاديمي 2023/2024 من خلال الرابط التالي من هنا.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الطالب يستطيع حاليا التسجيل للكشف وسداد الرسوم المقررة عن طريق فوري والتحصيل الإلكتروني للجامعة والتقدم للإدارة الطبية لإجراء الكشف، وجرى تشكيل لجان لتوفير كافة سبل الراحة خلال الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والارشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب

وأضاف الجيزاوي لـ«الوطن»، أنه جرى إعداد 16 عيادة طبية على مستوى جامعة بنها، لاستقبال المتقدمين في مواعيد الكشف الطبي، وهي مزودة بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.